حمد المنتشري: مباراة نهائي كأس الملك عجيبة وغريبة

ماجد محمد(صدى):

وصف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السابق، حمد المنتشري، مباراة نهائي كأس الملك بـ ” العجيبة والغريبة ” ، قائلا : ” خاصة بتعادل الفيصلي الذي أربكنا توقيت خروج احمد العكايشي وعبدالرحمن الغامدي كان مستغربا من المدرب سييرا “.

وأضاف المنتشري ببرنامج ” أكشن يادوري ” : ” فيلانوفا لم يكن في يومه وفهد الأنصاري كان يحتفظ بالكرة في أماكن خطرة و #الاتحاد يستحق البطولة لكنه يحتاج لعمل كبير ” .

ومن جانب آخر، وجه حمد الصنيع رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد ،شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على ثقته ودعمه، قائلا : ” آل الشيخ أنقذ الاتحاد من نفق مظلم وتم حصر جميع المطالبات على النادي “.

وتابع : ” تعرضنا لظروف كثيرة هذا الموسم لنا كإدارة ولاعبين لكننا عملنا بالموجود دون أي شكوى ” ، مضيفا : ” لم نستطع إعطاء اللاعبين مكافآت الفوز على الباطن بسبب الديون واللاعبين قدروا الموقف ووافقوا على تأجيلها إلى ما بعد النهائي، و المكافآت وصلت حاليا لنصف مليون ريال للاعبين الاتحاد ” .