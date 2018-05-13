طرق بسيطة للحفاظ على وقود سيارتك من التلف

متابعات(صدى):

استعرض خبير في مجال السيارات ، إجابات الأسئلة التي يطرحها السائقون فيما يخص الوقود وطرق الحفاظ عليه من التلف .

الفترة التي يستغرقها للتلف

هناك عدد من العوامل تحدد وقت تلف الوقود، ومنها ظروف التخزين هل في ظروف بيئية حارة أم باردة وهل المدة شهر أو سنة وهل كان نوعية الوقود من النوع الردئ أم الجيد، فكلما كان الوقود من النوع الجيد لا يتلف سريعا، فهو خليط من مثبتات الأكسدة، وجودة الوقود تختلف من نوع لأخر.

العوامل المسببة لتحويل الوقود إلى سيء

الوقود له خصائص كيميائية معينة تتميز بمنتجات عالية الجودة، ويختلف استخدامه في فصل الصيف عن الشتاء، ففي الصيف تتبخر المادة بسهولة فيتلف الوقود سريعا عن الشتاء.

و الخصائص المكونة للوقود مثل إيزوبيوتان، التولوين، وغيرها هي المسؤولة عن التبخر، مما يؤدي إلى نوعية وقود أكثر صلابة. وبالإضافة فإن المواد المضادة للذوبان تتحلل مع مرور الوقت، مما يتسبب في تفاعل الترسيب مع جزيئات أثقل تؤدي هذه العملية إلى تبخر البنزين.

كيفية الحفاظ على الوقود لفترة أطول

توجد مواد تباع تحافظ على منع الأكسدة والغبار من التفاعل مع الوقود، ففي حالة سفرك أو أستعمالك للوقود فترة طويلة قم بشرائها وأسكبها مع الوقود في الخزان.