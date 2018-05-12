بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي العرضة في ملعب الجوهرة
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، مساء اليوم السبت، إلى ملعب الجوهرة المشعة؛ لحضور نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي.
وأظهر الفيديو مراسم استقبال حافلة بخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- فور وصوله إلى الملعب؛ حيث تفاعل الملك سلمان بن عبد العزيز مع الحاضرين وقام بـتأدية العرضة السعودية.
يجدر الإشارة إلى أنه انتهى الشوط الأول بتقدم ا لاتحاد على الفيصلي بهدف نظيف للاعب عبد الرحمن الغامدي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46958 ] نشر منذ 32 دقيقة
حفظ الله ملكنا المحبوب من كل شر وامد بعمره سنين طويله ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46958 ] نشر منذ 29 دقيقة
… وأمد بعمره ……^^
,, عفواً على الخطأ .. وارجو من المشرف التصحيح ,,