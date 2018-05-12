  • السبت 12

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي العرضة في ملعب الجوهرة

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي العرضة في ملعب الجوهرة

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي العرضة في ملعب الجوهرة
طلال الغامدي(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، مساء اليوم السبت، إلى ملعب الجوهرة المشعة؛ لحضور نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي.

وأظهر الفيديو مراسم استقبال حافلة بخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- فور وصوله إلى الملعب؛ حيث تفاعل الملك سلمان بن عبد العزيز مع الحاضرين وقام بـتأدية العرضة السعودية.

يجدر الإشارة إلى أنه انتهى الشوط الأول بتقدم ا لاتحاد على الفيصلي بهدف نظيف للاعب عبد الرحمن الغامدي.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46958 ] نشر منذ 32 دقيقة

حفظ الله ملكنا المحبوب من كل شر وامد بعمره سنين طويله ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 46958 ] نشر منذ 29 دقيقة

… وأمد بعمره ……^^

,, عفواً على الخطأ .. وارجو من المشرف التصحيح ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *