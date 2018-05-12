بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي العرضة في ملعب الجوهرة

طلال الغامدي(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، مساء اليوم السبت، إلى ملعب الجوهرة المشعة؛ لحضور نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي.

وأظهر الفيديو مراسم استقبال حافلة بخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- فور وصوله إلى الملعب؛ حيث تفاعل الملك سلمان بن عبد العزيز مع الحاضرين وقام بـتأدية العرضة السعودية.

يجدر الإشارة إلى أنه انتهى الشوط الأول بتقدم ا لاتحاد على الفيصلي بهدف نظيف للاعب عبد الرحمن الغامدي.