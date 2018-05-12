أمريكا تضيق الخناق على قطر وتكشف ألاعيبها الخبيثة وتآمرها مع مليشيات إيران

طلال الضوي(صدى):

أوشكت سفينة قطر على الغرق، بينما مازال النظام القطري يصم أذانه عن الجميع ويواصل دعم الإرهاب ونسج العلاقات مع المنظمات الإرهابية، لا سيما المكونة من قبل إيران.

وفي صفعة جديدة يبدو أنها ستزيد من تخبط نظام الحمدين، فضحت تلغراف البريطانية تعاملات وعلاقات قطر المشبوهة مع نظام الملالي الإرهابي.

وفي هذا السياق قالت تليغراف نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن البيت الأبيض يطالب قطر بالتوقف عن دعم المليشيات الموالية لإيران.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أنه هناك عدد من الميليشيات الإيرانية المرتبطة بقطر مصنفة كمنظمات إرهابية، لافتين إلى أن مسؤولين في قطر تواصلوا بالفعل مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني؛ وذلك بحسب رسائل إلكترونية أظهرت العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وقال المسؤولون إن تلك الرسائل الإلكترونية أثبت تواصل نظام قطر مع قاسم سليماني وحسن نصرالله بشكل ودي.

وعلاقات قطر مع إيران جعلت المسؤولين في أمريكا يعبرون عن قلقهم إيزاء الارتباط بين قطر ومليشيات إيران.

يجدر الإشارة إلى أنه في الأونة الأخيرة تم الكشف عن رسائل إلكترونية فضحت نظام قطر ” الهش ” ؛ حيث أظهرت أنها دفعت ما بين مئات الملايين إلى مليار دولار لمجموعات إرهابية تحت مسمى فدية لإطلاق رهائن.