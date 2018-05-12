بالفيديو.. رجل يحمل حصانا على كتفه ويسير به
استعرض رجل أوكراني يٌدعى ديمترو خالادزي ، قوته بحمله لحصان على كتفه.
وظهر ديمترو خالادزي في مقطع فيديو متداول وهو يحمل حصانا ضخما على كتفيه ويسير به عدة خطوات دون أن يتعثر أو يسقطه في استعراض لقوته التي لا مثيل لها.
يذكر أن الأوكراني هو ريفضي شهير يحمل ٦٣ رقما قياسيا من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 1 ساعة
عجيب
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3080 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماشاء الله قوه خارقه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46958 ] نشر منذ 29 دقيقة
ماشاء الله ,,
,, جيد ..