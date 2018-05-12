مواطن يتعرض للضرب أمام منزله ويطالب بالقبض على المعتدين

عبدالله التمامي(صدى):

تعرض أحد المواطنين مساء البارحة بحي الريان بمنطقة تبوك إلى الاعتداء من قبل خمسة أشخاص بالأسلحة البيضاء والساطور أثناء تواجده بسيارته أمام منزلة مما أدى إلى سقوطه على الأرض ، الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى،

فيما صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك انه عند تمام الساعة 10:45 مساء يوم أمس الجمعة تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغا من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة تبوك عن وجود مصاب واحد في الموقع ناتجة عن مشاجرة وعلى الفور تم توجيه فرقة إلى الموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود مصاب واحد وحالته ولله الحمد مستقرة نقل على أثرها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي.

هذا وقد أفاد شقيق المعتدى عليه أن أخيه تعرض لإصابات بليغة في الرأس بالإضافة لجروح متفرقة في جسمه مبيناً أن المعتدين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ جريمتهم، مطالباً الأجهزة الأمنية بسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.