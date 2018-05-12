الكوارث تلاحق نظام الملالي.. الشركات تواصل الانسحاب من إيران

طهران(صدى):

واصل نظام إيران في تلقي الصفعات واحدة تلو الأخرى؛ على خلفية انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

وفي هذا السياق أعلنت شركتان من كبرى شركات الشحن في العالم عن إعادتهما للنظر في نشاطهما بإيران؛ حيث تنتظر إيران توقيع عقوبات جديدة عليها في المجال الاقتصادي.

والشركتان هم : مائرسك لاين، و أم إس سي، حيث قالت الأخيرة و التي يقع مقرها في سويسرا، إنها تراجع العلاقات التجارية مع إيران، بينما كشفت شركة مائرسك لاين الدنماركية ، في بيان لها، أنها أوقفت قبول أمر شحن البضائع المدرجة في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية.

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