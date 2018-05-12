العكايشي يقود هجوم الاتحاد.. والفيصلي يدفع بـ ” ألميدا “

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الاتحاد بقيادة لويس سييرا، اليوم السبت، عن تشكيل فريقه في مواجهة الفيصلي، في إطار نهائي كأس الملك.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

عساف القرني، عمر المزيعل، أحمد عسيري، زياد الصحفي، عدنان فلاته، جمال باجندوح، فهد الأنصاري، فيلانويفا، عبد الرحمن الغامدي، محمود كهربا، العكايشي.

كما أعلن مدرب الفيصلي فوك رازوفيتش عن تشكيلة فريقه في مواجهة الاتحاد والتي جاءت كالتالي:

مصطفى ملائكة، ايغور روسي، سعيد الربيعي، حمد ال منصور، سلطان الغنام، هايلاند شاكيلي،عمر عبد العزيز، لويس كوستافو، محمد أبو سبعان، سيلفا أسيس، بيشوف ألميدا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9مساءً، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.