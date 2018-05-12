بالصور.. محافظ الخفجي يقوم بعدة جولات تفقدية أثناء الحالة المطرية الشديدة

سعيد العجل(صدى):

قام محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع ويرافقه رئيس بلدية محافظة الخفجي بجولات تفقديه ومتابعة ميدانية على أرض الواقع جرى ما تعرضت له المحافظة من موجه شديده من الامطار والبرد والرياح الشديده المصحوبه بالبرق والرعد , وتابع الهـزاع الفرق الميدانية الخدمية لسحب تجمعات المياه ورفع ما خلفته التقلبات الجويه من تساقط أشجار وكيربي متطاير , كما تفقد أوضاع الباديه والاضرار التي تعرضوا لها , ومتابعة سير اعمال الهلال الاحمر والدفاع المدني حيث تم نقل عدد من الحالات لمستشفى الخفجي العام بإصابات متفرقه , وقام الهزاع بزيارتهم والإطمئنان على صحتهم .

كما وجه محافظ محافظ الخفجي بتشكيل لجنة من المحافظة والدفاع المدني وبعضوية من وزارة المالية لحصر الاضرار للأمطار التي هطلت .

كما رفع الهـزاع شكره لجميع الفرق الميدانية التابعة للبلدية ورجال الدفاع المدني والهلال الاحمر والشرطه والمرور على جهودهم المبذوله في معالجة الوضع في حينه.