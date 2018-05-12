باحث فلكي يكشف أسباب صعوبة رؤية هلال رمضان اليوم

عادل الحربي(صدى):

أعلن الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، عن عدم إمكانية رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الثلاثاء في مناطق المملكة.

وقال هندي إنه بالحسابات الفلكية لإمكانية الرؤية، سيولد هلال رمضان بإذن الله يوم 29 شعبان الثلاثاء الساعة 2:48 ظهراً بتوقيت مكة، وسيغرب قبل الشمس في المنطقة الشرقية بثلاث دقائق، ويغرب في الوسطى قبل الشمس بحدود دقيقة، وهذا يعني أن لا وجود للهلال في السماء بعد غروب الشمس في الوسطى ولا الشرقية.

وأضاف أنه في المنطقة الغربية سيغرب القمر بعد الشمس بحدود دقيقتين وفي المنطقة الجنوبية بحدود 3 دقائق، وهذا يعني أنه لحظة غروب الشمس يكون الهلال ملامسًا للأفق، ويستحيل رؤيته بالعين المجردة ولا حتى بالتلسكوب.

وتابع : كما أنه يشترط لتكون رؤية الهلال ممكنة أن تكون الولادة قبل الغروب، وتمكث بعد الغروب، وأن يكون للهلال عمر كافٍ، فإذا اختل شرط منها كانت الرؤية غير ممكنة ومستحيلة أحيانا.