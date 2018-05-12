الأرصاد: درجة الحرارة على ملعب الجوهرة الآن

نواف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الوقت الحالي.

وقالت في بيان لها، إن الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/س تتحول إلى شمالية غربية خلال المساء بسرعة 10-25 كم/س، وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية.

وأشارت إلى أن السماء ستكون صافية بوجه عام، ودرجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 26.

يذكر أن الملعب سيشهد اللقاء النهائي في كأس الملك بين نادي الاتحاد ونادي الفيصلي، حيث ستنطلق المباراة في التاسعة مساءًا.