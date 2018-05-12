بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينتقد الاستديو التحليلي لـ ” السعودية الرياضية “

محمد السعران(صدى):

انتقد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الاستديو التحليلي وتغطية نهائي كأس الملك عبر قناة السعودية الرياضية.

وقال ” آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية للاستديو التحليلي على قناة الرياضية، إن المذيع الخارجي فشل في تغطية الحدث، والقائمين جميعًا على التغطية لم يقدموا المستوى المطلوب.

وأشاد آل الشيخ بالإعلامي فواز الشريف الذي كان حاضرًا في الاستديو؛ مطالبه بتوجيه الجميع وإفادتهم بمعلوماته.