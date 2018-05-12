بالصور.. رئاسة المسجد النبوي تهيئ الروضة الشريفة لاستقبال رمضان

واس(صدى):

عمدت إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وتجديد السجاد فيها، ضمن مشروع الاستعداد والتجهيز لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وتوافد المسلمين من شتى بقاع الأرض.

وقامت الإدارة باختيار سجاد وطني معلّم باستقامة الصفوف وذو جودة عالية، دأبت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على التأكد من توافرها في مختلف تجهيزات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمراراً لجهود ممثلة في إدارة النظافة والسجاد في تغيير سجاد المسجد النبوي.

وأوضح مدير قسم السجاد بالوكالة بندر الحسيني أن تجديد الشجاد شمل خمسون سجادة بالروضة الشريفة، وُضعت بآلية متطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة تُمكن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما.

وأكد أن تغيير وتجديد السجاد بالمسجد النبوي الشريف، يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المقدمة للزوار والمصلين.

ونوه مدير قسم السجاد بأهمية تعاون واهتمام مقدمي سفر الإفطار، ومشاركتهم في جعل المسجد النبوي الشريف وساحاته مكاناً نظيفاً مناسباً للصلاة والعبادة، لافتاً الانتباه إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حريصة على استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه في خدمة المسجد النبوي وقاصديه.