سميرة سعيد تحارب السرطان بطريقتها الخاصة
في لفتة إنسانية منها ، أعلنت النجمة سميرة سعيد عن تنازلها عن أجر حفلتها الخاصة بالتوعية ضد مرض السرطان ، لصالح مرضى السرطان .
وداعبت الحضور باعترافها بضعفها في اللغة الإنجليزية قائلة: ” انا مش بعرف اتكلم انكليزي كويس بس ممكن فرنساوي، بس انا موجودة هنا علشان ابسطكم ” .
وقدمت سعيد عدداً من أغانيها المميزة منها ” هوا هوا ” ، ” يوم ورا يوم ” ، ” عايزة اعيش ” ، وغيرها.
وأقيم الحفل ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد، وحضرت النجمة رانيا يوسف التي جاءت بصحبة شقيقها القبطان محمد يوسف.
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