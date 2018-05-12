سميرة سعيد تحارب السرطان بطريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

في لفتة إنسانية منها ، أعلنت النجمة سميرة سعيد عن تنازلها عن أجر حفلتها الخاصة بالتوعية ضد مرض السرطان ، لصالح مرضى السرطان .

وداعبت الحضور باعترافها بضعفها في اللغة الإنجليزية قائلة: ” انا مش بعرف اتكلم انكليزي كويس بس ممكن فرنساوي، بس انا موجودة هنا علشان ابسطكم ” .

وقدمت سعيد عدداً من أغانيها المميزة منها ” هوا هوا ” ، ” يوم ورا يوم ” ، ” عايزة اعيش ” ، وغيرها.

وأقيم الحفل ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد، وحضرت النجمة رانيا يوسف التي جاءت بصحبة شقيقها القبطان محمد يوسف.