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سميرة سعيد تحارب السرطان بطريقتها الخاصة

سميرة سعيد تحارب السرطان بطريقتها الخاصة
أماني الغامدي(صدى):

في لفتة إنسانية منها ، أعلنت النجمة سميرة سعيد عن تنازلها عن أجر حفلتها الخاصة بالتوعية ضد مرض السرطان ، لصالح مرضى السرطان .

وداعبت الحضور باعترافها بضعفها في اللغة الإنجليزية قائلة: ” انا مش بعرف اتكلم انكليزي كويس بس ممكن فرنساوي، بس انا موجودة هنا علشان ابسطكم ” .

وقدمت سعيد عدداً من أغانيها المميزة منها ” هوا هوا ” ، ” يوم ورا يوم ” ، ” عايزة اعيش ” ، وغيرها.

وأقيم الحفل ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد، وحضرت النجمة رانيا يوسف التي جاءت بصحبة شقيقها القبطان محمد يوسف.


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