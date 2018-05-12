فيديو لأردوغان يثير الغضب.. والمواطنون يطالبون برحيله

أنقرة(صدى):

أشعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب المواطنين؛ خلال إحدى جولاته الانتخابية.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أردوغان وهو يسير في موكب ضخم؛ وكأنه يسير بين أعداء؛ حيث تقدم الموكب عشرات السيارات الأمنية وأخرى التابعة للرئاسة مع حرس متأهب على أبواب السيارات الرباعية ، وتذيل الموكب مدرعة حربية، فيما كانت طائرة مروحية في السماء تراقب الوضع على الأرض.

وأشعل موكب أردوغان غضب المعارضين وأثار الاستياء؛ مما دفعهم للمطالبة برحيله عبر تدشين وسم ” tamam ” ، والذي يشير إلى رغبتهم في رحيله.

وكان أردوغان قال في وقت سابق ردًا على سؤال المعارضة التركية عما إذا كان مستعدا للرحيل في حال طلب منه الشعب ذلك؟ ، ورد اردوغان بأنه سيفعل في حال قال الشعب تمام، وهي بمعنى ” كفى “.