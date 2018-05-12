رئيس الاتحاد السابق: كأس الملك من نصيب العميد في حالة واحدة

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس نادي الاتحاد السابق عادل جمجوم، اليوم السبت، على أنه متى حضرت روح لاعبي العميد فأن كأس الملك سيكون من نصيبهم.

وأضاف : ” الفريقان قادران على الفوز والتتويج بالكأس، والفيصلي كما قلت لك فريق خطير ويملك لاعبين مميزين ومدربًا ممتازًا “.

ولفت إلى أن الفيصلي لم يكن كذلك عندما تأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد والفيصلي مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة وسط حضور جماهيري ضخم، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.