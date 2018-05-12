أسعار خيالية بفنادق كييف قبل نهائي التشامبيونزليج

طلال الغامدي(صدى):

بدأت فنادق كييف بفرض أسعار خيالية للإقامة بها؛ مما أثار غضب مشجعي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي الذين يستعدون للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين.

ورفعت الفنادق الأسعار لتصل إلى 3500 يورو في الليلة الواحدة؛ فيما يعد زيادة في أسعارها العادية بأكثر من مائة ضعف، كما ألغت حجوزات المشجعين الذي كانوا قد حجزوا في وقت سابق قبل التسعيرات الجديدة.

وفي السياق نفسه، أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه من الأفضل للمشجعين عدم المبيت في كييف قائلًا: ” من المتوقع أن الخيار المفضل لغالبية المشجعين المسافرين، سيكون حجز تذاكر سفر على متن رحلات تحط وتغادر في اليوم نفسه ” .

بينما أحالت سلطات كييف هذه القضية إلى اللجنة المكلفة بمكافحة الاحتكار؛ حيث أكدت الأخيرة مطلع هذا الأسبوع أنها بدأت بمراقبة الأسعار في مجال الخدمات الفندقية، إلا أنها لم تصدر تعليقًا منذ ذلك.