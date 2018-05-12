أسعار الحج منخفض التكلفة لهذا العام

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن أسعار الحج منخفض التكلفة للعام الهجري الحالي، لحجاج الداخل. وأوضحت الوزارة أن عدد المقاعد المتاحة يصل إلى نحو 24 ألف مقعد، مؤكدة على قرب تخصص مخيمات هذه الفئة.

وبيَّنت الوزارة، أن أسعار البرنامج للحجاج داخل مكة: فئة (أ1) من داخل مكة 4047 ريالًا، فئة (أ2) 3985 ريالًا، فئة (ب) 3797 ريالًا، فئة (د1) 3672 ريالًا، فئة ( د2) 3547 ريالًا، فئة (هـ) 3447 ريالًا.

أما عن الأسعار للحجاج من خارج مكة المكرمة: فئة (أ1) 4547 ريالًا، فئة (أ2) 4485 ريالًا، فئة (ب) 4422 ريالاً، فئة (ج) 4297 ريالًا، فئة (د1) 4172 ريالًا، فئة (د2) 4047 ريالًا، فئة (هـ) 3947 ريالًا، وسيتم إضافة مبلغ 250 ريالًا في حالة كانت الخدمة مشمولة بالنقل بالقطار.

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