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  3. بالصورة.. رؤى الصبان تقبل يد والدتها : الله لا يحرمني منك

بالصورة.. رؤى الصبان تقبل يد والدتها : الله لا يحرمني منك

بالصورة.. رؤى الصبان تقبل يد والدتها : الله لا يحرمني منك
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، عن حبها لوالدتها بصورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت رؤى في الصورة وهي تٌمسك بيد والدته وتقبلها وعلقت عليها ” ملاكي اللي دوم يحرسني ” أمي ” الله لا يحرمني منها ” .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28344 ] نشر منذ 2 ساعتين

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[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

هل امها صاروخ مثلها
ام لا !!!!

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة

رح نفطر ونتسحر عليها برمضان اللّه يستر

[ عدد التعليقات: 4707 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يخليها لك ويخليك ليها * ولا يحرمكن من بعض *!! اللهم أمين **!

[ عدد التعليقات: 9403 ] نشر منذ 1 ساعة

أشغلتنا شينة الحلايا بخرابيطها.
حبيبتي التقبيل والأحضان مو دليل ع المحبة لعلمك.

[ عدد التعليقات: 46937 ] نشر منذ 47 دقيقة

طول ياليل ياليل ,,

[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 4 دقائق

تكفون يا صدى بلاش منها على الاقل في رمضان

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