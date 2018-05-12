بالصورة.. رؤى الصبان تقبل يد والدتها : الله لا يحرمني منك

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، عن حبها لوالدتها بصورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت رؤى في الصورة وهي تٌمسك بيد والدته وتقبلها وعلقت عليها ” ملاكي اللي دوم يحرسني ” أمي ” الله لا يحرمني منها ” .