بالصورة.. رؤى الصبان تقبل يد والدتها : الله لا يحرمني منك
عبرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، عن حبها لوالدتها بصورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وظهرت رؤى في الصورة وهي تٌمسك بيد والدته وتقبلها وعلقت عليها ” ملاكي اللي دوم يحرسني ” أمي ” الله لا يحرمني منها ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28344 ] نشر منذ 2 ساعتين
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28344 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ليش كل هذي النسبه عارفين انها زوجة. حمود الفايز. يعني لو قلتم رؤى الصبان ما بنعرفها
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4849 ] نشر منذ 2 ساعتين
باره زوجة ولدنا الله يسعدها 😍….. شطوره
محب الهلال[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
هل امها صاروخ مثلها
ام لا !!!!
مثقف📚[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
رح نفطر ونتسحر عليها برمضان اللّه يستر
رااايق[ عدد التعليقات: 4707 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يخليها لك ويخليك ليها * ولا يحرمكن من بعض *!! اللهم أمين **!
غندورة[ عدد التعليقات: 9403 ] نشر منذ 1 ساعة
أشغلتنا شينة الحلايا بخرابيطها.
حبيبتي التقبيل والأحضان مو دليل ع المحبة لعلمك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46937 ] نشر منذ 47 دقيقة
طول ياليل ياليل ,,
السعودي[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 4 دقائق
تكفون يا صدى بلاش منها على الاقل في رمضان