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أمجد طه: تنظيم الحمدين لا يستطيع حل أزمة ورق العنب ويريد محاربة الكبار

أمجد طه: تنظيم الحمدين لا يستطيع حل أزمة ورق العنب ويريد محاربة الكبار
فهد بن عبدالله(صدى):

علق الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، على بيان وزارة الصحة القطرية، بشأن احتواء عدد كبير من عينات ” ورق العنب ” على متبقيات مبيدات، بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها.

وقال أمجد طه، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نظام قطر غير قادر على إدارة أزمة ورق عنب في الدولة ويريد محاربة الكبار ” .

واستكمل: ” وزارة الصحة تسحب جميع الكميات المستوردة من إيران؛ بعد اكتشاف الناس وليس الوزارة ولا تنظيم الحمدين ” ، مشيرًا إلى احتواء ” ورق العنب ” على مبيدات خطرة؛ تسببت في تسمم الناس.

 


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