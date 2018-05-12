أمجد طه: تنظيم الحمدين لا يستطيع حل أزمة ورق العنب ويريد محاربة الكبار

فهد بن عبدالله(صدى):

علق الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، على بيان وزارة الصحة القطرية، بشأن احتواء عدد كبير من عينات ” ورق العنب ” على متبقيات مبيدات، بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها.

وقال أمجد طه، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نظام قطر غير قادر على إدارة أزمة ورق عنب في الدولة ويريد محاربة الكبار ” .

واستكمل: ” وزارة الصحة تسحب جميع الكميات المستوردة من إيران؛ بعد اكتشاف الناس وليس الوزارة ولا تنظيم الحمدين ” ، مشيرًا إلى احتواء ” ورق العنب ” على مبيدات خطرة؛ تسببت في تسمم الناس.