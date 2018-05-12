شرطة الشرقية تضبط ” خليجي ” لتورطه بمقتل مواطن بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض على ” خليجي ” ، اتهم بقتل مواطن بحفر الباطن.

وبالتطرق للتفاصيل، ورد لشرطة محافظة حفر الباطن من مستشفى القيصومة العام بلاغ عن إسعاف مواطن عشريني؛ نتيجة تعرضه لطعنة غائرة بالظهر أودت بحياته، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى تورط ” خليجي ” ثلاثيني في مقتله؛ إثر خلاف نشب فيما بينهما.

وأوضح العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه تم مباشرة القضية فور تلقي البلاغ، حيث تمكنوا من القبض على المتهم باتجاه أحد المنافذ البرية، كما جرى إيقافه وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.