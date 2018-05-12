” المواصفات ” : منع فسح الهواتف المتنقلة دون شهادة ” IECEE “

حمود العنزي(صدى):

قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، منع فسح الهواتف المتنقلة والشواحن وأجزائها، ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتراف ” IECEE ” الصادرة من الهيئة ،لافتة إلى إنها أبلغت نظيرتها الجمارك، اليوم السبت، بطلب عدم الفسح للهواتف المتنقلة، وعليه جرى إشعار المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بتطبيق القرار.

وتعمل إدارة شهادات ” IECEE” بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بمنح شهادات المطابقة الوطنية المناظرة، طبقا للبرنامج الدولي لمنح الشهادات، من خلال أربعة أقسام هي؛ إدارة علامة الجودة وتقوم بمنح تراخيص استخدام شعار علامة الجودة السعودية للمنشأة الوطنية والأجنبية وفق المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إدارة بطاقات الكفاءة المسؤولة عن منح تراخيص استعمال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات الكهربائية (مكيفات الهواء، غسالات الملابس المنزلية، الثلاجات-المجمدات، المحركات الكهربائية، الإنارة)،

وكما تمنح إدارة الشهادات تراخيص كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، وتراخيص استعمال بطاقة كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، ومنح تراخيص استعمال بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وتسجيل المختبرات المعتمدة في البرنامج الإلكتروني لكفاءة واستهلاك الطاقة.