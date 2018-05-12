بالفيديو.. ميريام فارس: ما حدا بينافسني في دول الخليج

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، أنه لا يوجد فنانة من الممكن أن تنافس شهرتها في دول الخليج .

وقالت ميريام خلال مقابلة تليفزيونية ، ” أنا في حياتي ما سويت مشكل مع حدا ، بالنسبة للغيرة أو غير ذلك .. أنا إنسانه مسالمة ما بحب المشاكل .. بس إذا إيجا مشكل أنا لها ” .

وتابعت ميريام ” بالنسبة للنجاح .. كل إنسان بيقدر يجتهد وينجح وأنا ما وجهت مشاكل عايشه بحالي ما بطلع هيك وهيك ” .

وعن منافسة الفنانات اللبنانيات لها في الأغاني الخليجية ، قالت ميريام ” بس حدا يغني خليجي وبعدين نحكي ” ، مٌشيره إلى أنه لا يوجد من تنافسها في الأغاني الخليجية .