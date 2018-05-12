7 أشياء تعلمها من تجارب الخيانة الزوجية

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الاجتماعية، أنه هناك أشياء يمكننا تعلمها من الأصدقاء الخائنين، مثلهم كمثل باقي تجارب الحياة والمواقف التي نمرُّ بها، أو نشهدُ حدوثها مع غيرنا فتترك فينا أثراً وربّما نتعلّم منها.

وكشفت الأخصائية عن 7 أشياء يمكن تعلمها من أشخاصٍ مارسوا الخيانة الزوجية:

نادراً ما ينتهي الأمر بالخائن مع الشخص الذي كان يخون شريكه معه، فكل ما يحصل عليه الخائن هو الخيال، والذي من شأنه أن يتبدد في النهاية.

يعتقد الخائن أن لا أحد سيتضرّر إذا لم يُكتشف الأمر، لكن مهما كان، فهو سيجرح شخصاً ما، وهذا الشخص هو نفسه، فمن خلال محاولات إبقاء الأمر سراً، يكتشف في النهاية، عند انتهاء العلاقة، أن هناك ألماً لا يهدأ.

الخيانة ليست فقط جسدية، فالاحتفاظ بالأسرار والمخاوف والأحلام لدى صديق من الجنس الآخر، قد يكون أكثر تدميراً للعلاقة، مما لو كانا يقيمان علاقة حميمية لمدة عام.

يقنع الكثير من الناس أنفسهم، بأنهم قادرون على التعامل مع الجاذبية، طالما أنهم لا يتعدون الخط الجسدي، لكنهم دائماً، في نهاية المطاف، يعبرون الخط، حتى لو كان مجرد قبلة.

والخيانة تعني أن علاقتك بشريكك فاشلة، إلا أن الاعتراف بذلك الفشل، قد يكون مخيفاً أكثر من المخاطرة بتلك العلاقة، واللجوء للخيانة لتلبية الاحتياجات مع شخص آخر.

المرأة الخائنة، لا تجد السعادة بين أيدي رجل آخر، فهي لا تجدها سوى بتحقيق احتياجاتها بيدها.

ومعظم الخائنين ليسوا أشخاصاً سيئين، لكنهم قد اتخذوا قرارات سيئة، في مواقف سيئة، وسيندمون على تلك الخيارات.