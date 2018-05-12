7 أشياء تعلمها من تجارب الخيانة الزوجية
قالت أخصائية في العلاقات الاجتماعية، أنه هناك أشياء يمكننا تعلمها من الأصدقاء الخائنين، مثلهم كمثل باقي تجارب الحياة والمواقف التي نمرُّ بها، أو نشهدُ حدوثها مع غيرنا فتترك فينا أثراً وربّما نتعلّم منها.
وكشفت الأخصائية عن 7 أشياء يمكن تعلمها من أشخاصٍ مارسوا الخيانة الزوجية:
نادراً ما ينتهي الأمر بالخائن مع الشخص الذي كان يخون شريكه معه، فكل ما يحصل عليه الخائن هو الخيال، والذي من شأنه أن يتبدد في النهاية.
يعتقد الخائن أن لا أحد سيتضرّر إذا لم يُكتشف الأمر، لكن مهما كان، فهو سيجرح شخصاً ما، وهذا الشخص هو نفسه، فمن خلال محاولات إبقاء الأمر سراً، يكتشف في النهاية، عند انتهاء العلاقة، أن هناك ألماً لا يهدأ.
الخيانة ليست فقط جسدية، فالاحتفاظ بالأسرار والمخاوف والأحلام لدى صديق من الجنس الآخر، قد يكون أكثر تدميراً للعلاقة، مما لو كانا يقيمان علاقة حميمية لمدة عام.
يقنع الكثير من الناس أنفسهم، بأنهم قادرون على التعامل مع الجاذبية، طالما أنهم لا يتعدون الخط الجسدي، لكنهم دائماً، في نهاية المطاف، يعبرون الخط، حتى لو كان مجرد قبلة.
والخيانة تعني أن علاقتك بشريكك فاشلة، إلا أن الاعتراف بذلك الفشل، قد يكون مخيفاً أكثر من المخاطرة بتلك العلاقة، واللجوء للخيانة لتلبية الاحتياجات مع شخص آخر.
المرأة الخائنة، لا تجد السعادة بين أيدي رجل آخر، فهي لا تجدها سوى بتحقيق احتياجاتها بيدها.
ومعظم الخائنين ليسوا أشخاصاً سيئين، لكنهم قد اتخذوا قرارات سيئة، في مواقف سيئة، وسيندمون على تلك الخيارات.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8865 ] نشر منذ 52 دقيقة
نعوذ بلله منهاواهلها☺
رااايق[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 16 دقيقة
كله خيانه x خيانه *!!!!
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على الأقل لو مرة وحده أكتبووووا عن الأخلاص والوفاء *!!
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ليه النظرة السوداويه هذه للحياة الزوجية *!!
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هكذا الدنيا تسامح هكذا الدنيا تسامح
من غلط لا غلط من غلط لا غلط
لابد يعذر و كل آتي و رايح هو السبب هو المقدر
لا تشيلوا شي ثقيل الثقل على الأرض خلوه
و من غلط سامحوه
يا وحلتي ما دريت ما عرفت اللي صار
من الهجر ياما شكيت دايم و أنا بانتظار
اجعلوا اللقيا قريبة البعد لا لا تطيلوه
و من غلط سامحوه
ليلي مضى و الصباح أشرق بنوره علينا
و الأمس ولى وراح ماضي ولا به درينا
لا تثيروا الخواطر بكلمة احسان تعفوا
و من غلط سامحوه
ما على الدنيا ندم ما حد عليها يديم
و الله الزمن كله حكم افهم معي يا فهيم
اذكروا العشرة الجميلة و الورد اللي بترعوه
و من غلط سامحوه *****!!!!!!!!!!!!!!!
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روقاااان * راق لي *!! ههههههههه
دهر⏳[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 8 دقائق
السُمعة كالزجاج إذا إنكسر لايُصلح
ونفس الشيئ بالنسبة للنظرة…
اللي يطيح من العين إلى يوم الدين