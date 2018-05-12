الشايع للتجارة تعلن عن 28 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الشايع الدولية للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 28 وظيفة شاغرة للمواطنين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في كلٍ من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر، والدوادمي.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرف قسم، ومساعد مبيعات، ومساعد مدير متجر، ومساعد أول مبيعات، ومروج مرئي، بالإضافة إلى مشرف مطعم، وموظف خدمة عملاء، وموظف المخزون، ومدير متجر.

وأشارت ” الشايع الدولية ” إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2018م، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: هنا