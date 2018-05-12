جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (14) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من “الرياض، وجدة، والدمام، والظهران، والخفجي، وخميس مشيط ” .

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف ستكون متاحة وفقا للمسميات التالية :

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي أول خدمات- خدمات الموقع.

– رئيس تطبيقات الموجات فوق الصوتية.

– مهندس ميكانيكي.

– قائد تجاري- المبيعات.

– مفتش عمليات.

– أخصائي محرك- خدمات الموقع.

– مفتش مراقبة الجودة.

– مجمع معدات.

– مدير المواد.

– أخصائي ثاني تصنيع- إنتاج مراقبة الجودة.

– مخطط المواد.

– أخصائي مهندس تصنيع.

– مشرف إنتاج.

وأشارت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو الجاري، وناشدت الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة، معرفة الشروط والتفاصيل، من خلال الرابط التالي:هنا .