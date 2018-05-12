طرق بسيطة للحافظ على نظافة مقصورة سيارتك والأماكن الضيقة بها

متابعات(صدى):

قال خبير في مجال السيارات، أن الأماكن الضيقة في مقصورة السيارة، مكان خصب لتراكم الأوساخ والغبار والرمال وغيره، لذلك لا يجب إهمالها حتى لا تؤدي لأضرار للسيارة مستقبلا.

ومن الأماكن الضيقة في مقصورة السيارة الواجب تنظيفها:

– عند تنظيف الأرضية يجب تحريك المقاعد للأمام والخلف لأقصي درجة للوصول للأماكن المخفية الضيقة وتنظيفها.

– ومع تحريك المقاعد ستظهر مسارات الحديد، فقم بتنظيفها جيدا بمنشفة مع المحاولة للوصول للمنطقة بين الحديدتين وتنظيفها.

– ومع تحريك المقاعد ستظهر المنطقة بين المقاعد الأمامية والكونسول المركزي فقم بتنظيفها جيدا.

– واحرص في عملية التنظيف استخدام منشفة نظيفة ملفوفة حول فرشاة، مما ستسمح لك للوصول إلى أضيق الأماكن.

– تحقق من المقاعد الخلفية من الممكن تحريكها أم لا، فإذا أستطعت تحريكها أو ثنيها فقم بتنظيف الزوايا والفجوات، لأنها تكون مأوى لمجموعة من الأوساخ المتراكمة.

– إذا كانت سيارتك SUV، فإن الجزء الخلفي دائما يحتوي على مقصورات في الأرضية، تحقق منها وافرغها وامسحها جيدا.

– وأيضا قم بتنظيف موضع العجلة الإضافية والأدوات المرفقة معها وكذلك منفاخ الهواء.

– مع أهمية في حالة استطاعتك استخدام ضغط الهواء في تنظيف المقصورة بالكامل وتنظيف غطاء المحرك من الداخل.