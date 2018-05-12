المويس: مصافحتنا لخادم الحرمين الهدف الأسمى

طلال الغامدي(صدى):

صرح مساعد المويس أمين عام النادي الفيصلي، أن حلمهم تحقق بالتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، والذي اعتبره بالهدف الأسمى، ثم تليه المنافسة الشريفة مع نادي الاتحاد على كأس البطولة.

وأضاف أن هذا التأهل تحقق بعد توفيق الله، ثم جهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشيرًا أن المباراة هي حلم لأي رياضي بالتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا على بذل الفريق لأقصى جهده لتحقيق الكأس الغالية.

وفي سياق متصل، وعد ” المويس ” جماهير العنابي، بالجد والاجتهاد والظهور المشرف للفريق في المباراة وتحقيق كأس البطولة.