فينجر.. توتنهام قد يبيع هاري كين لأرسنال

نواف السالم(صدى):

يرى المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، آرسين فينجز، أن إدارة توتنهام قد تضطر إلى بيع النجم هاري كين، الفترة القادمة.

وأوضح ” فينجر ” في تصريحات صحفية، أن بناء توتنهام ملعبًا جديدَا يجعله يحتاج إلى تكاليف ضخمة؛ لذلك فإنه سيضطر إلى بيع اللاعب ليغطي تكاليفه. وأشار إلى أن أرسنال، لجأ إلى بيع لاعبه مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لبناء ملعب الإمارات، مضيفًا أن الآن تضاعفت تكلفة عمليات نقل اللاعبين إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.

وقال : ” اليوم ، لاعب مثل هاري كين ، لا أعرف المبلغ الذي يمكنهم بيعه به، ربما 100 مليون جنيه إسترليني؟ ” ، مؤكدًا أنه قد يضطرون إلى بيعه وربما لأرسنال.