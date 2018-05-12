” التجارة ” تعلق على مقطع وجود أجهزة تتبع وتحكم بسيارات البيع بالتقسيط

نايف السالم(صدى):

كشف عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عن تفاعل الوزارة مع الفيديو المتداول لمختص في مجال تقنية السيارات، يحذر خلاله قائدي مركبات البيع بالتقسيط من وجود أجهزة تتبع وتنصت وتحكم بالمركبات، حيث أشار ” الحسين ” إلى أن الوزارة تجري تحرياتها عن الفيديو لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” الحسين ” قال فيها: ” إنه جار التحقق من تفاصيل الموضوع وجمع كافة المعلومات وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية فورًا ضد المنشآت المخالفة ” .

تجدر الإشارة إلى أنه قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو، للمختص أحمد الحربي، يحذر فيه من وجود وكلاء يتعاقدون مع شركات من خارج المملكة، لتركيب أجهزة تتبع لمعرفة مكان السيارة، وذلك في حالة عدم دفع الأقساط .

وأضاف ” الحربي ” خلال لقاءه في برنامج ” تم ” المذاع على القناة ” السعودية ” ، أن الكارثة في ذلك هي احتواء هذه الأجهزة على بطاريات ” ليثيوم ” ، المُعرضة للانفجار في أي وقت.