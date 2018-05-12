تشغيل خدمة ” الواي فاي ” بعربات النقل العام بالرياض

حمود العنزي (صدى):

تستعد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، طرح مزايدة ” المشغل المحايد ” لشركات الاتصالات في مرافق وعربات النقل العام في مدينة الرياض قريبًا، حيث أن الطرح سيكون قاصرًا على شركات الاتصالات المرخصة في المملكة.

ويهدف ” المشغل المحايد ” إلى تشغيل ” شرائح الهاتف المتنقل، وخدمة الواي فاي ” ، بينما سميت المزايدة بذلك الاسم نظرًا لأن شركة واحدة سيتم إعلان فوزها بالمزايدة؛ فيما ستدفع لها الشركات الأخرى مقابلًا ماليًا لتشغيل خدماتها.

ويذكر، أنه يعد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض ” القطار والحافلات ” ، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أحد الركائز الرئيسة في مستقبل مدينة الرياض الحضري والاقتصادي، كما يعمل على تطوير نمط الحياة في المدينة لمستويات متقدمة، إذ يساهم في تطوير البنية الاقتصادية للمدينة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها.