رجل يعض طفله الصغير حتى الموت

جاكرتا(صدى):

تجرد أب إندونيسي من الرحمة ، وقام بعض ابنه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات ، حتى الموت ، زاعماً أنه وجده مغرياً للأكل .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما نقل الاب ابنه إلى المستشفى وتوفي بعد وصوله بوقت صغير، وبسؤال والد الطفل عن سبب إصابة طفله ، قال أنه أٌصيب في حادث دراجة نارية .

وبعرض جثة الطفل على الطب الشرعي اثبت عدم صحة كلام الاب وأن الطفل ” لمي ” تعرض لحادث بل تم الاعتداء عليه بالعض ، وبمواجهة الأب ، قال أنه كان يعض الطفل لمداعبته بينما كانا في رحلة إلى الشاطئ في جنوب مقاطعة سولاويزي بإندونيسيا، وأصيب الطفل بجروح فقام بنقله إلى المستشفى .