” الطيران المدني ” يكشف موقف الشركات من تعويضات المسافرين بعد تأجيل رحلاتهم

علي القحطاني(صدى):

كشف عبدالله الخريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، عن موقف شركات الطيران من المسافرين، وذلك بعد تأجيل وتحويل رحلات جوية بمطارات الشمال بسبب العاصفة الغبارية التي شهدتها محافظات المملكة مؤخرًا.

حيث أوضح ” الخريف ” ، أن شركات الطيران تلتزم بإجراء تعويضات معينة للمسافرين إلا في حالة واحدة، وهي حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادة هذه الشركات، داعيًا المسافرين للإطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لحماية العملاء، للتعرف على بنود إلغاء أو تأجيل الرحلات لمعرفة حقوقهم.

وعما تتضمنه هذه اللائحة التنفيذية التي أعلنتها وأطلقتها الهيئة، أشار ” الخريف ” إلى أنها تشمل بنودًا تخص جزئية إلغاء وتأخير وتأجيل الرحلات، وفقدان الأمتعة، وغيرها من الحالات الأخرى التي تواجه المسافرين أثناء سفرهم.

جدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف، كان قد أعلن مؤخرًا عن تأجيل وتحويل بعض الرحلات الجوية في المناطق الشمالية للمملكة، وذلك بسبب الموجة الغبارية التي أثرت على الحركة الجوية بمطارات: ” رفحاء وعرعر وحائل والجوف ” .