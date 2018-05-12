ارتفاع الصادرات النفطية لـ 17% بالربع الأول من 2018

عادل الحربي(صدى):

أفاد تقرير شركة جدوى للاستثمار حول أداء الميزانية للربع الأول من عام 2018، بأن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية تُحقق نتائج جيدة، حيث تضاعفت الإيرادات المتحققة من ” الضرائب على السلع والخدمات ” ثلاث مرات خلال هذ الربع.

وأوضح التقرير بإنه رغم ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بنسبة 17%، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2018، إلا أن الإيرادات النفطية الحكومية ارتفعت بنسبة 2% فقط، وفسرت وزارة المالية ذلك، بسبب التحول إلى توزيع الأرباح عل أساس رُبعي .

وأضافت ” جدوى للاستثمار ” في تقريرها، أنه رغم ارتفاع المصروفات الإجمالية، إلا أن جزءا كبيرا من هذا الارتفاع يعود إلى مصروفات الدعم الاجتماعي المرتبطة بحساب المواطن الذي ساعد على الحد من آثار ضريبة القيمة المضافة وارتفاع آثار الطاقة بالنسبة للأسر السعودية.

وفي سياق متصل، أدت الزيادة الكبيرة في المصروفات إلى ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 34 مليار دولار، وبحسب تقديرات ميزانية الربع الأول لعام 2018 ،فقد تم تمويل ذلك العجز من خلال دين خارجي بلغ 22.5 مليار دولار، ودين محلي بلغت قيمته 18 مليار دولار .