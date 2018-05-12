” الخدمة المدنية ” توضح حقيقة منع توظيف من تجاوز سن الـ 35

نايف السالم(صدى):

أوضح حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حقيقة اشتراط الوزارات أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عامًا.

حيث قال ” المنيف ” أنه لا يوجد في النظام ما يمنع المواطن من التقدم والمنافسة على الوظائف، ما دام لم يبلغ سن انتهاء الخدمة بقوة النظام ببلوغه سن الستين عامًا.

وذكر ” المنيف ” أن شروط التعيين في الوظائف العامة منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، ومنها أن يكون المراد تعيينه مكملًا لـ 17 عامًا.

وأضاف ” ليس هناك ما يمنع المواطن من التقدم والمنافسة على الوظائف، مادام لم يبلغ سن انتهاء الخدمة بقوة النظام، باستثناء الوظائف التي تتطلب سنًا محددة وفق ما تضمنه تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ” .