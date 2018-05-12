رونالدو متحمس لانضمام ” نيمار ” إلى ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف إسبانية عن اقتراب اللاعب البرازيلي ” نيمار دا سيلفا ” ، من التوقيع لريال مدريد؛ حيث تشير جميع التوقعات إلى أن إدارة النادي ستحاول جاهدة التعاقد معه هذا الصيف، كما يسعى اللاعب للرحيل عن باريس سان جيرمان الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة.

وأكدت الصحف أن لاعبي الفريق أمثال كريستيانو رونالدو ، مارسيلو ، سيرجيو راموس ، وفينسيوس جونيور ، رحّبوا بقدوم نيمار إلى صفوف ريال مدريد ، لافته إلى أن ” كريستيانو رونالدو ” هو أكثر شخص متحمس لقدومه ؛ حيث يرى أن الفريق بحاجة إلى لاعب جديد يشاركه المسؤولية في الملعب.

ومن الجدير بالذكر، أن ” نيمار ” زار تدريبات ريال مدريد عام 2006 والتقط صور مع نجوم الفريق، ووقع على عقد مبدئي للانضمام إلى صفوف الفريق، لكن بعد خلافات بين إدارة ريال مدريد والشركة التي كانت تملك جزء من حقوق نيمار صاحب الـ 14 في ذلك الوقت، عاد اللاعب إلى سانتوس ثم وقع لبرشلونة عام 2013.