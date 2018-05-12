استشاري يحذر من مراكز التجميل بالخارج ويوضح السبب
علق الدكتور أحمد بخش، استشاري الجراحات المجهرية والليزر، على مراكز التجميل التي تجري عمليات تكميم المعدة وترميم الجسم بأسعار رخيصة بالخارج.
حيث وصف ” بخش ” هذه المراكز بـ ” دكاكين التجميل ” ، مبينًا أن هذه المراكز تبحث عن الربح وتقدم خدمات سريعة ومشبوهة.
وقال ” بخش ” أن هذه المراكز يتم إدارتها من قبل مجموعة من التجار، لا يضعون صحة الإنسان ضمن أولوياتهم.
وعن الحالات التي تعرضت لمضاعفات جانية نتيجة لخضوعها لعمليات بهذه المراكز، ذكر الدكتور ” بخش ” ، أن هناك ما يقرب من 10 مرضى تعرضوا لمضاعفات جانبية بسبب هذه العمليات خلال الشهرين الماضيين، واحتياج بعضهم لإجراء نحو 4 عمليات تجميلية لعلاج آثار التكميم.
غرم الله بن جلعود المنصلخ[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش دخل العبايات في التكميم يمكن عشان الوحدة لا تنتفخ وتبين تضاريسها مكثر سحلب معد الخبر