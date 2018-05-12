استشاري يحذر من مراكز التجميل بالخارج ويوضح السبب

عادل الحربي(صدى):

علق الدكتور أحمد بخش، استشاري الجراحات المجهرية والليزر، على مراكز التجميل التي تجري عمليات تكميم المعدة وترميم الجسم بأسعار رخيصة بالخارج.

حيث وصف ” بخش ” هذه المراكز بـ ” دكاكين التجميل ” ، مبينًا أن هذه المراكز تبحث عن الربح وتقدم خدمات سريعة ومشبوهة.

وقال ” بخش ” أن هذه المراكز يتم إدارتها من قبل مجموعة من التجار، لا يضعون صحة الإنسان ضمن أولوياتهم.

وعن الحالات التي تعرضت لمضاعفات جانية نتيجة لخضوعها لعمليات بهذه المراكز، ذكر الدكتور ” بخش ” ، أن هناك ما يقرب من 10 مرضى تعرضوا لمضاعفات جانبية بسبب هذه العمليات خلال الشهرين الماضيين، واحتياج بعضهم لإجراء نحو 4 عمليات تجميلية لعلاج آثار التكميم.