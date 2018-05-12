ضبط معمل لتزوير المستندات بالرياض.. والإطاحة بيمني حاول شراء هوية وطنية مزورة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة الجريمة ومنع انتشارها , وعلى ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين والمطلوبين , فقد تمكنت إدارة دوريات الأمن من ضبط معمل متكامل معد لتزوير المستندات والأوراق الثبوتية بداخل شقة سكنية بحي منفوحة جنوب العاصمة الرياض يديره (مواطن / في العقد الثالث من العمر) , وذلك بعد تحقيق الاشتباه بمقيم (يمني الجنسية/ في العقد الرابع من العمر) بقيادته مركبة نوع تويوتا ياريس كان يحاول التنسيق معه لشراء بطاقة هوية وطنية مزورة لانتحال شخصية أحد المواطنين, وعثر بداخل المعمل على أجهزة إلكترونية وحاسوبية عبارة عن (20) جهاز لاب توب وعدد (16) ذاكرة إلكترونية وعدد (3) ماسح ضوئي وعدد (407) نموذج لبطاقات معدة للتزوير وعدد (26) ورقة تعريف وشهادات تطعيم مجهزة بأختام مزيفة وعدد (5) بطاقات هوية وطنية وعدد (27) بطاقة تأمين صحي وبطاقات بنكية ومبالغ مالية مجهولة المصدر.

إضافة إلى (227) حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون المخدر و(6) عبوات مليئة بالخمر المصنع محلياً , جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك , لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم , وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.