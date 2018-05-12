” حافظ ” : لايحتاج المقيمين لجواز السفر لفتح حساب بنكي

عادل الحربي (صدى):

صرح طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك، بعدم صحة الإجراء الذي اشترطته إحدى البنوك على المقيمين الراغبين بفتح حسابات بنكية، بضرورة إحضار جواز السفر أو صورة منه مختومة من رب العمل، موضحًا أن ذلك الإجراء كان متبعا في الماضي .

ويُذكر أن البنوك والمصارف كانت تشترط ضرورة إحضار ” دفتر الإقامة ” ، وختم صاحب العمل على صورة منها، قبل تحويلها إلى بطاقة ممغنطة، مع الاكتفاء بإحضار صورة الهوية سارية المفعول.

وفي جهة أخرى، أفادت إحصائية مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” انخفاض عدد شيكات عمليات المقاصة المصرفية للشيكات بين الأفراد في الربع الأول من العام الحالي 2018 إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات دون المليون شيك، إذ بلغ إجمالي شيكات المقاصة في الربع الأول 911 ألف شيك، منخفضا 21% عن الفترة المماثلة من عام 2017، التي سجلت 1.15 مليون شيك، وبنسبة تراجع 31% عن الشيكات المسجلة في 2016 التي بلغت 1.32 مليون شيك.