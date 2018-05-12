” هدف ” : عدم احتساب أي مخالفات على مستفيدي ” حافز ” الأسبوع الجاري

نايف السالم(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، عن تسبب الصعوبات التي التي واجهها مستفيدي برنامج ” حافز ” أثناء التسجيل في الدورات التدريبية ببرنامج ” دروب ” خلال اليومين الماضيين، في عدم احتساب أي مخالفات على المستفيدين.

وبيّن ” هدف ” ، انضمام 2735 منشأة إلى برنامج التدريب الصيفي المقرر انطلاقه في 8 يوليو المقبل لمدة 4 أسابيع، داعيًا الراغبين إلى الانضمام لبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية إلكترونيًا من خلال برنامج ” دروب ” .

جدير بالذكر، أن البرنامج يستفيد منه الطلاب والطالبات الذين لا تقل أعمارهم عن 17 عامًا، وكذلك الخريجين حديثًا، فيما يُعطى الملتحق بالبرنامج مكافاة 1500 ريال بحد أقصى.