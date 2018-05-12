رازوفيتش: مشكلة الرواتب لن تؤثر على مستوى لاعبي الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

أوضح الصربي ” فوك رازوفيتش ” مدرب فريق الفيصلي، أن لاعبيه جاهزون لموقعة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد مساء اليوم السبت، مؤكدًا أنهم استعدوا للمباراة على أكمل وجه.

وأكد ” رازوفيتش ” أن الدعم الجماهيري المقدم لأصحاب الأرض لن يؤثر على أداء فريقه، بينما لفت إلى: ” ما حدث بخصوص الرواتب المتأخرة مجرد سوء فهم، لن يؤثر على مستوى الفريق، وواجهنا الاتحاد 3 مرات هذا الموسم؛ فزنا مرة وتعادلنا مرتين، ولا توجد أسرار، فالفريقان مكشوفان، وسنحاول أخذ الحذر أول 25 دقيقة ” .

وعلى جانب آخر، أشار التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد إلى أن إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة وأمام مدرج الذهب، عامل مهم في صالح فريقه، متابعًا: ” نحتاج الفوز اليوم لترجمة التضحيات كافة، التي قام بها الجميع في الفريق طيلة الموسم ” .

وأضاف ” سييرا ” أن: ” موضوع عدم لعب الفيصلي مباريات نهائية سابقًا ليس له تأثير، ومشكلته الأخيرة لا تشكل شيئًا أمام المشكلات التي واجهها الاتحاد وتخطاها ” .