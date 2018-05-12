بعد محاولتها دخول سفارة المملكة بواشنطن عنوة.. إيقاف سيدة ادعت أنها أميرة سعودية

واشنطن(صدى):

قامت محكمة أمريكية برفض الإفراج عن ” سيدة ” ، حاولت دخول السفارة السعودية لدى واشنطن عنوة رغم منعها.

وبالتطرق للتفاصيل، حاولت ” السيدة ” دخول السفارة السعودية، مدعية أن لديها وثائق مهمة تريد إعطائها للسفير السعودي.

ووفقًا لإفادة أحد الضباط التي قدمها الأسبوع الجاري، أن هذه ” السيدة ” تدعى لاتويا ماهوني سميث، ولديها أسماء مستعارة عدة، كما أنها متهمة بتهديد ضابط المخابرات الذي قام بإبعادها عن مقر السفارة السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن سبق وأن اتهمت هذه ” السيدة ” بتهديد البيت الأبيض، كما قامت باتصالات عدة على الخطوط الهاتفية للموظفين في مكتب الخارجية، وعلى رئيس البروتوكول طالبة استقبالها، والسماح لها بالدخول للاجتماع مع المسؤولين.

يُذكر أن القاضي أمر باحتجاز المتهمة وعدم الإفراج عنها مطلقًا لحين انتهاء محاكمتها، حيث أبانت المحكمة أن ” السيدة ” لديها سجل إجرامي في فلوريدا.