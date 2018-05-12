” خلفان ” : الحمدان خربا كل شئ في الوطن العربي.. حتى روح الأسرة الخليجية

أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح اليوم السبت، أن ” الحمدان ” خربا كل شئ في الوطن العربي، حتى روح الأسرة الخليجية.

وأضاف ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” غصبًا عن قطر سندعم المملكة شعوبًا وحكامًا في مواقفها العادلة خليجيًا وعربيًا وعالميًا ” ، متابعًا: ” اتضح أن حمد بن جاسم يدعم الإرهابيين ويأويهم ويسلط إعلامه المرتزق للإساءة لأوطاننا ” .

وقال ” خلفان ” في إشارة منه لمذيعي قناة الجزيرة القطرية: ” هذه الشلة العفنة التي أوكل لها نظام الحمدين مهمة تمزيق وحدة الخليج ” ، مضيفًا: ” الكارثة العظمى عندما يتكلم حمد بن جاسم عن الحرية الإعلامية وعدالة الحاكم.. يصاب المثقف الخليجي بنوبة استغراب ” .

وعن العلاقة المشبوهة بين قطر وإيران، ذكر ” خلفان ” : ” صارت لكم إيران حبيبة ونحن أعداء..عقول عصافير ” .