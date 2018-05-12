  • السبت 12

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع للادخار

بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع للادخار

بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع للادخار
عادل الحربي (صدى):

يستعد بنك التنمية الاجتماعية لوضع اللمسات؛ لإطلاق مشروع للادخار، كذلك ضبط الإنفاق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ويمكن هذا المشروع من تشجيع التوفير للأفراد والمؤسسات، بالإضافة لإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية، وذلك عن طريق ” تطوير منتجات ادخارية مناسبة، حماية المدخرين ” .


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

جيدا هذا سيفيدنا كثيرا

[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة

بنك التنمية دائما من افضل البنوك

[ عدد التعليقات: 3251 ] نشر منذ 1 ساعة

اي ادخار الراتب اقل من المصروف و نص الشهر نستلف الله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *