بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع للادخار
يستعد بنك التنمية الاجتماعية لوضع اللمسات؛ لإطلاق مشروع للادخار، كذلك ضبط الإنفاق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويمكن هذا المشروع من تشجيع التوفير للأفراد والمؤسسات، بالإضافة لإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية، وذلك عن طريق ” تطوير منتجات ادخارية مناسبة، حماية المدخرين ” .
شمس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
جيدا هذا سيفيدنا كثيرا
غدير[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 1 ساعة
بنك التنمية دائما من افضل البنوك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3251 ] نشر منذ 1 ساعة
اي ادخار الراتب اقل من المصروف و نص الشهر نستلف الله المستعان