بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع للادخار

عادل الحربي (صدى):

يستعد بنك التنمية الاجتماعية لوضع اللمسات؛ لإطلاق مشروع للادخار، كذلك ضبط الإنفاق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ويمكن هذا المشروع من تشجيع التوفير للأفراد والمؤسسات، بالإضافة لإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية، وذلك عن طريق ” تطوير منتجات ادخارية مناسبة، حماية المدخرين ” .