تفاصيل استبعاد فهد المرداسي من نهائي كأس الملك وتحويله للمباحث الادارية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، سبب استبعاد حكم المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية.

وأكدت المصادر حسب صحيفة ” الرياضية ” أن ” المرداسي ” تواصل مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما، طالبًا مبلغ مالي من رئيس النادي.

وأوضحت أن رئيس النادي الذي تواصل معه ” المرداسي ” كشف كل المحادثات لرئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والثبوتات على ذلك، وهو ما أدى إلى اتخاذ هذا القرار.

كما أشارت إلى أن الجهات المسؤولة طلبت من رئيس النادي الذي ابلغ عن اتصالات الحكم، مسايرة المرداسي والخوض في الموضوع أكثر، للإثبات أو النفي بعد الإبلاغ عنه، وتم ذلك الاتفاق بالمسايرة، حتى طلب الحكم في النهاية مبلغ مالي من رئيس النادي.

وكان اتحاد كرة القدم أصدر، منذ قليل، بيانًا باستبعاد الحكم المرداسي وتحويله للتحقيق، وتكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتنبيرج لإدارة المباراة.