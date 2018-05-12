استبعاد ” المرداسي ” من نهائي كأس الملك وتحويله للتحقيق

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، استبعاد حكم المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي، وتكليف الحكم مارك كلاتنبيرج بإدارة المباراة.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه تم تحويل ” المرداسي : للمباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة.

كما أشار إلى أنه تم تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتنبيرج، والمساعدين جيكوب كولن وبدر الشمراني وخالد الطريس، لإدارة المباراة النهائية من كأس خام الحرمين.

وتقام، اليوم السبت، على استاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والفيصلي بمباركة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.