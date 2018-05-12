جماهير الاتحاد تساند ناديها بأول ظهور للتيفو الإلكتروني

نواف السالم(صدى):

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ” الجوهرة “، اليوم السبت، أول ظهور للتيفو الإلكتروني خلال مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك.

ومن المقرر أن ترفع جماهير الاتحاد شعار النادي ” صورة النمر ” وهو يحمل كأس خادم الحرمين الشريفين، تحت عنوان ” أعيدوا المجد “.

وكان جماهير الاتحاد كشفوا عن تجهيز تيفو خاص بالمباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين المقامة بين فريقي الاتحاد والفيصلي على استاد الجوهرة بجدة، اليوم السبت، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله.

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