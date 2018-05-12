بالفيديو.. ” الحياة الفطرية ” تطيح بمرتكب مذبحة الضبان

علي القحطاني (صدى):

تمكنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، مساء أمس الجمعة، من ضبط مقترف مذبحة الضبان، مؤكده أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقالت الهيئة في حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” في إنجاز جديد تمكن رجال الأمن العام من ضبط مقترف مذبحة الضباب “.

وأكدت أنه تم التنسيق مع نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.