” ترامب “: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل

القدس المحتلة(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، موعد نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس المحتلة، وسط غضب من العالم العربي بهذا القرار.

وأكد ” ترامب ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه سيتم نقل السفارة خلال الأسبوع المقبل، قائلًا ” الأسبوع المقبل سيتم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، تهانينا للجميع “.

ويأتي قرار ترامب وسط رفض عالمي لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس التي أعلنها في وقت سابق عاصمة لإسرائيل، باعتباره إعلان صريح على وجود دولة إسرائيل الصهيونية وزوال حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكدين أن القدس عربية دائمًا.