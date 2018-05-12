” Eichbaum ” تعتذر لوضع علم المملكة كغطاء لمشروباتها الكحولية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الشركة الألمانية ” Eichbaum “، منذ قليل، إعتذارها بشكل رسمي، للمسلمين عقب وضعها الشهادتين على أغطية قوارير مشروبات كحولية من إنتاجها.

جاء ذلك فى بيان ” للشركة”، قالت فيه ” إنها لم تقصد توجيه أي إهانة، حيث إن المسألة متعلقة بأعلام الدول المشاركة في كأس العالم، وبناء عليه وضعت علم المملكة المتضمن للشهادتين، بصفتها إحدى الدول المشاركة في المونديال.

وأوضحت ” الشركة “، أنها دأبت خلال السنوات السابقة على طباعة أعلام الدول المتأهلة لكأس العالم على أغطية القوارير، ولم تكن تعلم عند وضع العلم السعودي أنه يتضمن محتوى ديني متعلق بالعقيدة الإسلامية.

هذا وكانت سفارة المملكة في برلين خاطبت فى وقت سابق وزارة الخارجية الألمانية، والسلطات المختصة في ألمانيا لاتخاذ إجراءات ضد الشركة في هذا الشأن.